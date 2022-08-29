تفاصيل جديدة في حادث أتوبيس المنصورية وقرارات عاجلة من النيابة في مصر

المصدر: البيان

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سقط أتوبيس سياحي من أعلى الطريق الدائري المنصورية السياحي الجديد بمصر، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 16 شخصاً في حالة خطيرة، تم نقلهم لمستشفى الهرم لتلقي العلاج.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مكان الحادث، وتبين سقوط أتوبيس أعلى "سوبر ماركت" وسيارة ملاكي بالطريق الدائري المنصورية، وتبين مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث رفقة خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينات اللازمة، وكلفت إدارة المرور بـ الجيزة بانتداب مهندس فني لإعداد تقرير عن سبب التصادم، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وقررت النيابة التحفظ على سائق الأتوبيس المتسبب في حادث التصادم، والاستعلام عن حالته الصحية، تمهيدًا لاستجوابه، وإجراء تحليل مخدرات له للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة حال قيادته للحافلة وقت وقوع الحادث من عدمه، فضلًا عن تكليف أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما قررت التصريح بدفن جثة الضحية مالك المحل.

وأفادت التحقيقات الأولية بأنه حال سير أتوبيس إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية أعلى الطريق الدائري، اختلت عجلة القيادة بيده لتصطدم الحافلة أسفل «الدائري» على سيارة ملاكي كانت مركونة بجانب الطريق فتحولت إلى خٌردة قبل أن تصطدم بسوبرماركت ما أدى إلى مصرع مالكه.

وذكر عدد من المصابين في أقوالهم أنهم فوجئوا بانحراف الحافلة عن مسارها واصطدامها بهم أثناء توقفهم على جانب الطريق، فيما روى سائق الأتوبيس، أن عجلة القيادة اختلت بيده ما أسفر الحادث.

وروت إحدى المصابات وتٌدعى «غادة» أنها وعدد من زملائها كانوا في طريق للعمل بإحدى مزارع البرتقال، وفوجئوا بقدوم الأتوبيس مسرعًا حتى اصطدم بها ولم تدر بنفسها سوى داخل المستشفى، بعدما أغمي عليها، مضيفةً أنها لا تعرف معظم المصابين ولديها صديقة واحدة هي من دعتها للعمل بالمزرعة، والحادث وقع قبيل تسلمها عملها الجديد. وفقا لـ "المصري اليوم".

وقال والد «غادة» إن معظم المصابين من العمال الذين خرجوا للعمل لمساعدة أسرهم، وهناك فتيات يعملن لتجهيز أنفسهن للزواج وبعضهن يتامى، لافتًا إلى أن الطبيب أخبره بأن نسبة الوعي في المخ لابنته تبلغ 8%.