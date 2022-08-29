انفراجة قريبة في أزمة مكافآت نهاية خدمة الوافدين في الكويت

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن انفراجة في أزمة صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين في الكويت، المنتهية خدماتهم في الجهات الحكومية خلال خطة التكويت الخمسية.

وبينت أن بعض الجهات خاطبت وزارة المالية بشأن السماح لها بالصرف من البند المخصص لمكافآت نهاية الخدمة للوافدين المنتهية خدماتهم من ميزانية 2022-2023، مشيرة إلى أن عدم اقرار الميزانية حتى الآن عطّل الصرف، وهناك عدد من الموظفين لم تصرف مكافآتهم منذ أكثر من سنتين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هناك بوادر في التوجه نحو إتاحة جزء من المبالغ المرصودة في البند المخصص لمكافات نهاية الخدمة في ميزانية الجهات التي طلبت ذلك، خاصة وأن البند مستحدث في ميزانية 2022-2023، مشيرة إلى أن خطة التكويت تتطلب صرف المستحقات للوافدين المنتهية خدماتهم.

وكان ملف صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المقيمين المنتهية خدماتهم، شهد تعثراً واضحاً خلال السنوات الأخيرة خاصة، مع ارتفاع وتيرة إنهاء خدمات غير الكويتيين في الجهات الحكومية تزامناً مع انتهاء فترة قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي يتحديد بنسب التكويت في الوظائف.

وأدى تعثر الصرف إلى نقل مبالغ نهاية الخدمة من ميزانية ديوان الخدمة المدنية، إلى ميزانية الجهات والوزارات الحكومية «كل جهة على حدة، ما استدعى إنشاء بند جديد للمكافات في مشروع ميزانية 2022-2023، في كل جهة حكومية، وهو ما استندت إليه بعض الجهات في مخاطبة وزارة المالية بإتاحة البند على النظام الآلي لتتمكن من صرف مكافآت موظفيها المنتهية خدماتهم».