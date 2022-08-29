866 ألف دولار لقاء سيارة الأميرة ديانا

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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دفع مُشارك في مزاد أقيم في بريطانيا السبت 737 ألف جنيه إسترليني (866 ألف دولار) لشراء سيارة شخصية كانت لأميرة ويلز الراحلة الليدي ديانا، قبل الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها.

فبعد منافسة حادة بين مزايدين من دبي والولايات المتحدة، ستبقى هذه السيارة وهي من طراز «فورد إسكورت آر إس توربو» من إنتاج عام 1985 في بريطانيا نظراً إلى أن الفائز بها الذي لم يُكشف بعد عن هويته من سكان منطقة مانشستر.

وطُرحت السيارة في المزاد بسعر أولي هو مئة ألف جنيه، إلا أنها بيعت في نهاية المطاف لقاء 650 ألف جنيه تضاف إليها النفقات وضريبة القيمة المضافة. وتُعتبر سيارة «فورد» هذه التي تبلغ قدرة محركها 130 حصاناً نسخة رياضية نموذجية من سيارات «فولكسفاغن غولف جي تي آي» الشعبية المقوّاة التي كانت مرغوبة جداً في ثمانينات القرن العشرين.

واستخدمت الأميرة السيارة من عام 1985 إلى عام 1988.