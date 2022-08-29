100 مليون دولار تعويضاً لمتسول

المصدر: البيان

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ليت وهل ينفع شيئاً ليت.. ليت شباباً بوع فاشتريت..

بيت عربي يعد أحد شواهد ألفية ابن مالك في النحو، ربما كان لسان حال متسول ابتسمت له الدنيا بعد أن بلغ من العمر عتياً، ليس ذلك فحسب، بل وبعد أن أضحى مشلولاً.. فقد أنصفت محكمة متسولاً أصيب بالشلل بعد اعتداء الشرطة الأمريكية عليه، ومنحته تعويضاً "ضخماً" بقيمة 100 مليون دولار، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

ومنحت هيئة محلفين فيدرالية في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية 100 مليون دولار، لمتسول سقط وكسر عنقه بعد أن صعقه ضابط شرطة بمسدس صاعق خلال مطاردة على الأقدام.

وتعود الواقعة إلى عام 2018، عندما وجد الشرطي جون غرابز رجلاً يدعى جيري بلاسينغيم وهو يقوم بالتسول، فقام بملاحقته وصعقه بالكهرباء في ظهره، مما تسبب له بالشلل.

وقال محامي بلاسينغيم إن الضابط ضرب الرجل البالغ من العمر 69 عاماً في ظهره، حيث كان على بعد نحو 10 أقدام.

وقال المحامي فين جونسون: "نظراً لأنه ليس قيد الاعتقال، يمكنه الجري أو القيام بكل ما يريد. سقط جيري بعد صعقه، ووجهه للأمام، ما تسبب بكسور متعددة في الوجه، وإصابة في الدماغ وكسر في العنق".

وكشفت الكاميرا المثبتة بزي الشرطي لحظة الواقعة، وفقدان جيري للوعي دون حركة بعد صعقه.

ووجدت هيئة المحلفين كلاً من مدينة أتلانتا والضابط مذنبين بانتهاك الحقوق المدنية لبلاسينغيم. وقرروا منح 60 مليون دولار له من شرطة أتلانتا، و40 مليون دولار من الشرطي غرابز.

ويتطلب المتسول الأمريكي الآن رعاية طبية طوال اليوم، بسبب حالة الشلل التي أصابته قبل 4 أعوام.

وقال المحامي إن تكاليف الرعاية الصحية التي تلقاها بلاسينغيم حتى الآن، بلغت 14 مليون دولار.