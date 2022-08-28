مصر ..سقوط أتوبيس من أعلى الطريق السياحي الجديد

المصدر: البيان

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سقط أتوبيس سياحي من أعلى الطريق الدائري المنصورية السياحي الجديد بمصر، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 16 شخصاً في حالة خطيرة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، تلقت بلاغاً بوقوع حادث سقوط أتوبيس من أعلى الطريق الدائري، ووجود متوفين ومصابين بالقرب من الطريق السياحى بالهرم.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مكان الحادث، وتبين سقوط أتوبيس أعلى "سوبر ماركت" وسيارة ملاكي بالطريق الدائري المنصورية، وتبين مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين تم نقلهم لمستشفى الهرم لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ رفع آثار الحادث.