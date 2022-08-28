الأزهر يحتفى بطالبة تبلغ من العمر 68 عامًا

المصدر: البيان

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احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف بأحد النماذج الخاصة من الطلاب الوافدين والتى كانت بطلتها بوستانوفا مروة من دولة روسيا والتي تبلغ من العمر 68 عاما والتي جاءت للأزهر من أجل طلب العلم.

و نشرت الصفحة الرسمية للأزهر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للطالبة من داخل لجنة الامتحان وكتبت عليها:"التحقت الطالبة "بوستانوفا مروة"، من دولة روسيا، للدراسة بـ الأزهر الشريف عام 2016م، فسكنت مدينة البعوث الإسلامية التابعة للأزهر، ودرست المرحلتين: الإعدادية والثانوية، وفي طريقها إلى الجامعة".