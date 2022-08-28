فيديو يوثق لحظات غرق يخت فاخر

المصدر: البيان

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وثق فيديو لحظات غرق يخت فاخر بعد أن غمره الماء، وبات محاولة انتشاله بالفشل.

وغرق يخت فاخر قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا، السبت، في حادث انقلاب صادم، تم توثيقه في مقطع فيديو، وشاركه خفر السواحل الإيطالي على تويتر.

ويُظهر الفيديو اليخت المسمى "ماي ساغا"، وهو قارب يبلغ طوله 130 قدما (40 مترا تقريبا)، يكافح ضد الأمواج، قبل أن يغوص ببطء في الماء.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن وسائل إعلام محلية أن اليخت كان يبحر من شبه جزيرة غاليبولي التركية، إلى ميلاتسو، في صقلية الإيطالية، السبت، عندما بدأ في امتصاص المياه وغرق في النهاية بعد بضع ساعات من انطلاقه، على بعد حوالي تسعة أميال بحرية قبالة ميناء كاتانزارو.

وقال خفر السواحل على تويتر إنه تم إنقاذ جميع الأفراد الذين كانوا على متن اليخت وأنه لم يصب أحد بأذى، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وأبلغ اليخت، عن مشكلة لأول مرة يوم السبت بعد الإبحار من غاليبولي، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.

وتم إرسال زوارق دورية من خفر السواحل الإيطالي في كروتوني، ووكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) إلى مكانه وفق موقع الحرة.

ووجد خفر السواحل اليخت والمياه تتدفق إليه من مؤخرته، فحمل معه الركاب وواحدا من الطاقم.

وفقًا لمسؤول إيطالي طلب عدم نشر اسمه، أن اليخت كان يرفع علم جزيرة كايمان، وكان مملوكا لشركة دنماركية.

وأضاف أن المجموعة التي كانت على متن القارب، عندما غمره الماء، كانت تضم ستة إيطاليين، واثنين من الدنماركيين، ومواطن من جنوب إفريقيا.

وفي الأثناء، وصل زورق تابع لشركة إنقاذ تعاقد معها مالك اليخت، ونقل باقي افراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، إلى زورق الإنقاذ، قبيل البدء في محاولة سحب اليخت باتجاه كروتوني، لكن سوء الأحوال الجوية ووضع اليخت المائل في الماء صعبا عملية الإنقاذ.

في النهاية ، تخلت القاطرة عن اليخت، مما أدى إلى غرقه في خليج سكويلاس.