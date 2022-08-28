السعودية تمنع المشروبات الغازية في المدارس

المصدر: البيان

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منعت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بيع المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرا على صحة الأطفال، بحسب المتحدثة باسم التعليم العام في المملكة، ابتسام الشهري.

وكشفت المتحدثة باسم التعليم العام، عن أن وزارة الصحة في المملكة وضعت اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس، موضحة أن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.

وشددت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم، وفق صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكدت الشهري التشديد على متابعة التزام المقاصف بعدم بيع المشروبات الغازية، وهي المشروبات التي كثرت الدراسات حول أضرارها، بسبب امتلاكها نسبة عالية من السكر، وقد تؤدي إلى

زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت ابتسام الشهري خلال حديثها لقناة "الإخبارية" أمس السبت، بأن وزارة التعليم أنهت استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد مبكرا، وهناك متابعة وتوجيه من وزير التعليم حمد آل الشيخ

لكافة إدارات التعليم لصيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية، حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب، وافتتاح مدارس ومشاريع تعليمية جديدة.