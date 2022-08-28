ثري عربي يتكفل بإنارة الشارع في مكان وقوع حادث مقتل جورج الراسي

المصدر: البيان

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تبنى رجل الأعمال العربي فؤاد بن محمد النادر مشروعاً لإنارة الشارع الذي توفي فيه الفنان اللبناني الشاب جورج الراسي في حادث مروري مروع، أودى بحياته مع مديرة أعماله.

وأعرب النادر خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، عن تعازيه لعائلة الفنان الراحل في لبنان، معلنا عن مشروع الإنارة الذي سيتحمل تكاليفه باعتبار ذلك صدقة جارية، على حد قوله.

وشنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، هجوما على الحكومة اللبنانية متهمة إياها بالتسبب في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح السبت في حادث سير مروع.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بمصرع الفنان ​جورج الراسي صباح أمس السبت بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام على الحدود السورية اللبنانية وفق روسيا اليوم.

تابعت تفاصيل خبر وفاة الفنان اللبناني #جورج_الراسي وصديقته على طريق دمشق بيروت أثناء عودتهما من سورية صباح أمس، وبعد تعزيتنا لأهله وذويه وحفاظاً على ارواح سالكي الطريق جميعاً، أُعلن عن تبني مشروع إنارة مكان وقوع الحادث المروع الذي أودى بحياتهما ونعتبر ذلك بمثابة صدقة جارية عنهما. — فؤاد بن محمد النـادر (@fouad_alnader) August 27, 2022