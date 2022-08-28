ثري عربي يتكفل بإنارة الشارع في مكان وقوع حادث مقتل جورج الراسي

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

تبنى رجل الأعمال العربي فؤاد بن محمد النادر مشروعاً لإنارة الشارع الذي توفي فيه الفنان اللبناني الشاب جورج الراسي في حادث مروري مروع، أودى بحياته مع مديرة أعماله.

وأعرب النادر  خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر"،  عن تعازيه لعائلة الفنان الراحل في لبنان، معلنا عن مشروع الإنارة الذي سيتحمل تكاليفه باعتبار ذلك صدقة جارية، على حد قوله.

وشنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، هجوما على الحكومة اللبنانية متهمة إياها بالتسبب في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح السبت في حادث سير مروع.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بمصرع الفنان ​جورج الراسي صباح أمس السبت بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام على الحدود السورية اللبنانية وفق روسيا اليوم.

 

طباعة Email
↑ أعلى