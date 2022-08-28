حقيقة منع «الجن» تنفيذ أحد مشاريع العارضة في السعودية

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وعلى نطاق واسع مقطع فيديو يزعم من نشره أن «الجن» منعت بلدية محافظة العارضة من تنفيد مشروع على مطل جبل الدقم، وبعد مفاوضات تم نقله إلى المطل المقابل حالياً في الموقع الذي فيه مطل الأمير محمد بن ناصر.

وبحسب صحيفة عكاظ، أكد رئيس بلدية محافظة العارضة في حينها عبدالعزيز بن محمد الشعبي أن ما ذُكر غير صحيح إطلاقاً وأنه نسج من الخيال.

من جهة أخرى، أوضح رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العارضة عبد الله يحيى الجابري أنه إشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رواية منع «الجن» من تنفيذ أحد المشاريع بجبل الدقم بمحافظة العارضة، أن المقطع المتداول هو من نسج خيال ناشر الفيديو ولا صحة لما ذكر فيه جملة وتفصيلا، حيث يعد الجبل المذكور كباقي جبال المحافظة وما روي عنه مجرد أكاذيب نسجها صاحب المقطع.

وقال الجابري: «إن بلدية المحافظة نفذت مشاريع عدة على مسافات قريبة جدا من الجبل ومنها طريق أسفلتي بعرض 60 مترا يسلكه السكان وزوار المحافظة على مدار الساعة، ومشروع حديقة عامة على مسافة 400 متر شمال الجبل يرتادها الزوار يوميا، ومشروع السوق الأسبوعي للماشية، ومشروع المسلخ، ومشروع سوق الأعلاف، وجميعها ملاصقة للجبل من الجهة الغربية، وتوجد قرى شرق وغرب الجبل مأهولة بالسكان ولم يحصل لأحد أي سوء مما ذكره صاحب المقطع».