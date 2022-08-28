فيديو.. عامل "ملقوف" يتسبب في حريق بالصين

المصدر: البيان

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دفع الفضول عاملاً صينياً في أحد المصانع إلى إشعال حريق هائل في المصنع، ورغم أن العمل في المنشآت الصناعية يتطلب تدريباً خاصاً لجميع العاملين لكي يكونوا على وعي كامل بقواعد الأمان الصناعي، تجاوز هذا العامل كل الأعراف.

فقد أظهر مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، لحظة إقدام عامل على إشعال النار في طرف إحدى لفافات مادة "الفوم" وهي مادة شديدة الاشتعال، لاختبار قدرتها على الاشتعال، بدافع الفضول، كما تقول الصحيفة، وفي لحظات التهمت النيران مخزن المصنع الواقع جنوبي الصين.