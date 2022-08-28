"ناسا" تبحث مع "رسوكوسموس" مشاركة "بوينغ" في الرحلات الفضائية المتبادلة

المصدر: البيان

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أعلن مدير القسم الأمريكي في برنامج المحطة الفضائية الدولية، جويل مونتالبانو، في مؤتمر صحفي عقد في موقع "ناسا" الإلكتروني، أول من أمس (الخميس 25 أغسطس)، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ستبدأ الخريف المقبل محادثات مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، بشأن إدراج مركبة "ستارلاينر" الفضائية التابعة لشركة "بوينغ" الأمريكية في برنامج الرحلات الفضائية المتبادلة.

وقال: "أعتزم البدء في تلك المحادثات في الخريف، كما تعرفون فإننا قد وقّعنا اتفاقية الرحلات الفضائية المتبادلة التي تقضي بتحقيق رحلة فضائية واحدة أعوام 2022، 2023، 2024 لرائد فضاء روسي على متن مركبة "دراغون" المأهولة التابعة لشركة "سبيس إكس". وتعّول "ناسا" بعد إطلاق برنامج الرحلات المتبادلة الخريف المقبل على إدراج مركبات "بوينغ" على البرنامج وتوقيع الاتفاقية طويلة الأمد، حسب "روسيا اليوم".

وأوضح أنه ليس من الضروري عقد اتفاقية جديدة بل يكفي إدخال تعديلات على الاتفاقية سارية المفعول لكي يحضر رائد لـ"ناسا" في كل مركبة "سويوز" ورائد لـ "روسكوسموس" في مركبة "بوينغ" أو "سبيس إكس".

يذكر أن "روس كوسموس" كانت قد أعلنت في 15 يوليو الماضي عن توقيع اتفاقية الرحلات الفضائية المتبادلة مع "ناسا" والتي تقضي بقيام رواد الفضاء الروس بـ3 رحلات فضائية على متن مركبات " Crew Dragon" التابعة لشركة "سبيس إكس".

ويتوقع أن تقوم رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا، بأول رحلة فضائية على متن مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة. أما رائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيو، فسيحقق رحلة فضائية في 21 سبتمبر المقبل على متن مركبة "سويوز إم إس - 22" الروسية.