«طائر الغابة» يعيش بعيداً عن الأشجار

المصدر: (سانتياغو - رويترز)

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رصد العلماء في جزر دييجو راميريز، على بعد 100 كيلومتر من كيب هورن في جنوب تشيلي، نوعاً جديداً من الطيور، يسمى راياديتو سوبانتاركتيك، وهو طائر بني اللون ومخطط بشرائط سوداء وصفراء ويزن 16 جراماً، وله منقار كبير يربك علماء الأحياء.

والسبب أن راياديتو سوبانتاركتيك، الذي يشبه نوع من طيور الراياديتو التي تسكن غابات جنوب باتاغونيا وأعشاشاً في تجاويف الجذوع، تم العثور عليه «يعيش في مكان خال من الأشجار».

وقال ريكاردو روزي، الأستاذ في جامعة ماغالانيس في تشيلي ومدير معهد كيب هورن الدولي لدراسات التغير العالمي والحفاظ على التنوع البيولوجي «لا توجد شجيرات ولا أنواع غابات، ومع ذلك نجح طائر الغابة في البقاء على قيد الحياة».

وأضاف إن النتائج، التي نشرت في مجلة نيتشر العلمية، جاءت بعد تحقيق استمر ست سنوات أصبح فيها الطائر الصغير «هاجساً» للباحثين.