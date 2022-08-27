وزير التعليم المصري يكشف تغييرات جديدة في أسئلة الثانوية العامة

المصدر: البيان

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كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري إنه سيتم تشكيل لجنة لتقييم التقويم في الثانوية العامة من خلال لجنة التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن اللجنة ستبحث شكل الأسئلة.

وأوضح حجازي أنه لن يتم إلغاء امتحانات الاختيار من متعدد ولكن سيتم تدعيمها بأسئلة مقالية، مضيفا: التابلت مهم جدا وسيتم توظيفه في اختبارات قصيرة على فترات زمنية متفاوتة لا توجد لها درجات لتعريف الطالب هل يسير على المسار الصحيح.

وقال إن نظام التقييم رائع وسيتم الإبقاء على الأسئلة التي تقيس الفهم والتحليل والتطبيق وأي شيء حدث بشكل جيد سيتم الاستكمال عليه،وفقا لموقع مصراوي.

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (علوم ـ رياضيات) امتحان مادة الكيمياء، بإجمالي 26 ألفا و895 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي 12 ألفا و431 طالب وطالبة.

كما أدى 7 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتي العلوم والرياضيات الامتحان في مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم في مصر عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.