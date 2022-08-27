جديد محاكمة قتلة الطفلة روجينا .. الأم المجرمة والمتعة الحرام

المصدر: البيان

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بعدما هزت جريمتها مركز أجا ومحافظة الدقهلية بمصر، نظرت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقتل الطفلة روجينا، والتي عثر عليها الأهالي ملقاة بجوار مصرف في أجا، بعد تعذيبها شهرين وتقييدها وإضرام النيران بجسدها في محاولة للضغط عليها لعدم التحدث عما شاهدته من حفلات مجون وجنس جماعي للمتهمين من بينهم والدتها.

وخلال الجلسة قدم محامي أحد المتهمين اعتذار مرضي وطلب تأجيل دور كامل للاطلاع، فيما انتدبت المحكمة محامين لباقي المتهمين الثلاثة

وكانت "شيماء ا" ومقيمة في محافظة الجيزة ووالدة الطفلة "روجينا" - 5 سنوات - والتي عثر عليها مقتولة وملقاة بجوار مصرف في أجا أدلت باعترافاتها أمام نيابة أجا في محافظة الدقهلية.

وكشفت شيماء عن أنها وشركاءها قاموا بتعذيب الطفلة شهرين بحبسها أكثر من مرة، وتقييدها وإضرام النيران بجسدها في محاولة للضغط عليها، لعدم التحدث عما شاهدته من جنس جماعي للمتهمين.

وكانت الطفلة تشاهد المتهمين في العلاقات الحميمة، وتقلدهم أمام الجميع بحركات تمثيلية طفولية، مما جعل المتهمين يقومون بتعذيبها وحبسها، ومع عدم انصياعها لذلك عقدوا النية على قتلها.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الدقهلية بالتنسيق مع أمن الجيزة كشفت لغز العثور على جثة طفلة ملقاة بجوار مصرف بأجا، على يد 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات عن طريق تطبيقات الإنترنت أوبر ومثلها، حيث يقومون بسحب قائدها إلى مناطق نائية وسرقة سيارته حيث قاما بسرقة سيارتين "النترا وتويوتا"وقتلوا طفلة بأجا، وارتبطت والدتها وصديقة والدتها بعلاقة جنسية مع المتهم بعلم زوجته ورغبتها، وكانوا يقومون بعلاقات جماعية حميمة، وكانت تشاهدهم الطفلة وتقلدهم أمام الجميع بحركات تمثيلية طفولية، الأمر الذي جعلهم يقومون بمداومة تعذيبها خلال شهرين بحرق جسدها، وحبسها تحت الدولاب وتقييدها أسفل السرير وحبسها بغرفة بمفردها وفق موقع فيتو.

ومع استمرار الطفلة بتمثيل تلك الحركات وخشية افتضاح أمرهم قاموا بالاتفاق على التخلص منها بحيلة اعتقدوا بأنها ستفلتهم من العقاب، ووضعوها داخل صندوق السيارة حتى الاختناق والموت، وبعد ست ساعات وعند فتحهم الصندوق وجدوها تنازع الموت وتحرك يدها وتستغيث بهم وفي حالة إعياء فقاموا بغلق الشنطة عليها مرة أخرى لمدة يوم ونصف اليوم، حتى فارقت الحياة وتيبس جسدها وقاموا بالتخلص منها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز أجا لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 5 سنوات، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات.

وبتقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث تبين أن المتهمين وراء مصرع الطفلة 6 أشخاص من بينهم والدة الطفلة وصديقتها وزوجها وعشيقته، في مدينة الجيزة وهم" الام “شيماء السيد عباس ” وصديقتها" هدي ابراهيم علي السيد “و عشيقهم ” محمد عاطف فايد " وزوجته “كريمة سيد رشوان ” ومحمد بلال عبد الله، سماح ابراهيم السيد كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات عن طريق تطبيقات الانترنت اوبر ومثلها ويقومون بسحب قائدها وسرقة سيارته، قاموا بسرقة سيارتين النترا وتويوتا التي قاموا بارتكاب واقعة قتل الطفلة بها.

وتتم المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مشددة بمحيط مجمع محاكم المنصورة.