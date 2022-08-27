السعودية.. مليون ريال مكافأة لمن يعثر على مفقود الرياض تركي الدوسري

المصدر: البيان

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أعلن المواطن السعودي فيصل الدوسري، أمس الجمعة، عن مكافأة قيمتها مليون ريال لمن يعثر على أخيه تركي الذي اختفى مطلع الشهر الجاري في ظروف غامضة رغم عمليات البحث الواسعة عنه.

وانقطع الاتصال مع تركي بن عبدالهادي بن سالم الهواشلة الدوسري يوم 2 أغسطس الجاري في مدينة الرياض بشكل غير مفهوم لذويه بعد العثور على سيارته ومقتنياته الشخصية فيها.

وفشلت عمليات البحث الواسعة عن الرجل المفقود منذ ذلك التاريخ، على الرغم من اتساع نطاقها لخارج العاصمة بعد أن تم تناقل صوره في مواقع التواصل الاجتماعي دون جدوى.

وظهر فيصل الدوسري في مقطع فيديو نشرته حسابات تمثل قبيلة الدواسر، وأعلن عن مكافأة مليون ريال لمن يجد أخيه، قبل أن يوجه شكره لكل من يبحث عن #مفقود_الرياض.

ونقلت وسائل إعلام محلية فيصل، في وقت سابق، قوله إن الجهات الأمنية تلقت بلاغهم بالأمر فور انقطاع الاتصال به بشكل غير مفهوم في مدينة الرياض.

وأضاف أنه استطاع العثور على سيارة أخيه المفقود متوقفة بالقرب من مستشفى الشميسي بطريقة خاطئة، وبداخلها هاتفه الجوال ومستلزماته الشخصية.

كما أكد أن أخاه المفقود لا يعاني من أي أزمات نفسية أو جسدية وليس لديه أعداء.

وتحظى قصة الدوسري المفقود بتعاطف واسع في المملكة، ففي حين تجري عمليات بحث واسعة عنه، وتحقيقات رسمية، تلقت عائلته سيلاً من عبارات التضامن والتعاطف والدعوات بعودة رب الأسرة سالماً معافى.

#مفقود_الرياض_تركي_الدوسري لن يهدأ لنا بال ولن نرتاح حتى يتم العثور على أخي تركي وهو أمانة في أيادي جهات الأمن

ونحن على ثقه برجال أمننا وكفاءتهم العاليه في التعامل العاجل مع مثل هذه الحاله.

اللهم لطفك بتركي ومعيتك لتركي pic.twitter.com/ZL5S6iGenQ — فيصل الدوسري (@faisal_ad_6592) August 23, 2022