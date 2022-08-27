مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين إثر انهيار منزل عليهم في مصر

المصدر: البيان

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لقى 4 أطفال حتفهم وأصيب 3 آخرون إثر سقوط حائط عليهم أثناء هدم أحد المنازل بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط في مصر.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من النجدة بسقوط حائط منزل بقرية مساره ووجود وفيات ومصابين. على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث والإنقاذ السريع والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انهيار حائط منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن والأسقف من الجريد.

وقال شهود عيان إنه أثناء هدم حائط بمنزل بقرية مسارة كان الأطفال يشاهدون عملية الهدم بالشارع حيث سقط عليهم الحائط مما أدى لوفاتهم وإصابة الأم وهي حاليا بالمستشفى.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.