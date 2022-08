طفل بطل ينقذ أمه من الغرق "فيديو"

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح طفل أمريكي في إنقاذ أمه من الغرق بعدما أصابتها وعكة صحية بينما كانت تعوم في حوض سباحة.

وانهالت الإشادات على الطفل الأمريكي "10 سنوات" بعد انتشار فيديو للحظة الإنقاذ التي تظهر بطولته وسرعة تصرفه.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الحادثة تعود إلى مطلع أغسطس الجاري ووقعت في ولاية أوكلاهوما.

واسم الطفل غافين ووالدته لوري كيني التي قالت إن ما حدث واحد من أسوأ كوابيسها.

وروت كيف أن "غافين خرج للتو من المسبح وكان على الشرفة وكان ذلك عندما سمعني (أستغيث)".

وأضافت: "لقد قفز، حتى أن الكلب حاول الدخول إلى البركة، لقد أوصلني (الطفل) إلى السلم ثم ركض والدي للداخل".

وذكرت الشرطة الأمنية أنه من دون تصرف الطفل السريع، فإنه كان من المرجح أن تغرق الأم في حوض السباحة التابع الملحق بمنزل العائلة.

ويظهر شريط فيديو التقطته كاميرا المراقبة كيف ركض الطفل السريع نحو حوض السباحة، حيث صعد السلم المؤدي إليه ثم قفز في المياه وسبح نحو الأم وسحبها إلى حدود الحوض، وبعدها قدم الأب للمساعدة في إخراج الأم.

وكرّمت الشرطة الأمريكية في ولاية أوكلاهوما الطفل، الذي وصفته وسائل إعلام محلية ورواد مواقع تواصل بـ"البطل".

وجاء التكريم خلال حفل نظمته الشرطة وحضره أصدقاء غافين، الذي تسلم درعا يشيد بما فعله.

وقالت الأم خلال الحفل إنها سعيدة بهذا التكريم، مشيرة إلى أن ابنها معتاد على مساعدتها في الأوقات الحرجة، فقد أنقذها في السابق من الاختناق.

WATCH: #Oklahoma boy saves his mother drowning in swimming pool because of seizure. The 10-year-old has been hailed as a "true hero." #emergency #accident



🎥: @globalnews pic.twitter.com/9hRWe01Kaf