11 مصاباً في حادث سير بمكة المكرمة

المصدر: البيان

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باشرت دوريات أمن الطرق وفرق الهلال الأحمر في السعودية فجر الجمعة حادث تصادم وقع بمدخل مكة المكرمة بالنورية، نتج عنه إصابة 11 شخصاً.

وبحسب صحيفة سبق، تلقّت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة بلاغًا من مواطن في الساعة 3:06 من فجر يوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من نقطة تفتيش النورية قبل مدخل مكة المكرمة.

وفور تلقّي البلاغ انطلقت 6 فرق إسعافية إلى الموقع، وتبيّن وجود 11 إصابة؛ منها 3 حالات خطيرة، و4 متوسطة الخطورة، و4 حالات إصاباتها طفيفة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر ومستشفى النور التخصصي.