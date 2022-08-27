"تيلوسا".. "مدينة فاضلة" غير أفلاطونية لكنها ذكية وديمقراطية ورأسمالية واشتراكية

المصدر: البيان

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وضع الملياردير مارك لور خطة لبناء مدينة "فاضلة" تسمى تيلوسا تتسع لخمسة ملايين شخص في الصحراء الأمريكية. ولور ليس الوحيد الذي لديه مثل هكذا طموح، فهناك حوالي اثني عشر مشروعا في جميع أنحاء العالم لإنشاء مدن مستدامة وحديثة انطلاقا من الصفر.

يرى البعض أن هذه المشاريع الرامية إلى إنشاء مدن "فاضلة" من الصفر قد لا تؤتي ثمارها أبدا، ولكن هذا لم يمنع أصحاب الفكرة من وضع مقترحات وأفكار تشير إلى الشكل الذي قد تبدو عليه مدينة المستقبل.

ومن المقرر أن يتم بناء تيلوسا على مساحة 150 ألف فدان إما في نيفادا أو يوتا أو أريزونا، وسيقطنها 50 ألف شخص "متنوع" بحلول العام 2030 بناء على التفاصيل التي تم قدمها رائد الأعمال والمدير التنفيذي السابق لمؤسسة "فال مارت".

أوضح لور خلال "اجتماع مجلس المدينة" في تيلوسا في يوليو "نحن لا نبني مدينة جديدة فحسب، وإنما نقوم بإنشاء نموذج جديد للمجتمع"، مشيرا إلى أنه يريد أن تكون مدينته الجديدة "مستدامة ومنصفة للجميع".

تيلوسا

مدينة تيلوسا "الفاضلة" سيحكمها مبدأ يسميه "المساواة"، الذي يبدو أنه مزيج من الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية. في رؤية لور، ستكون السيارات كهربائية وذاتية القيادة، ولن تضم الطرق حواجز (مما قد يعيق الأشخاص ذوي القدرات المختلفة)، أو وقوف السيارات في الشارع، وفق ما نقلت "يورونيوز".

ستكون مناطق تيلوسا الـ 36 "مدنًا يتم قطعها في مدة 15 دقيقة" حيث يقع كل ما يحتاجه المقيم على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام وسوف يكون كل مبنى "أخضر"، مع وجود ألواح على أسطح المباني لإنتاج طاقة متجددة.

يدعو التصميم إلى "تخزين المياه العذبة وتنظيفها وإعادة استخدامها في الموقع"، مما يخلق "نظامًا مائيًا متنوعًا وفعالًا ومقاومًا للجفاف".

كيف ستعمل؟

من المقرر أن تقوم منظمة غير ربحية تسمى "منظمة مجتمع تيلوسا" بشراء أرض لبناء المدينة، و"الأرض التي لا قيمة لها تقريبًا"، على حد تعبير مارك لور. على أمل تزيد التنمية من قيمة الأرض ما قد يُمكن المنظمة في نهاية المطاف من إنشاء سوق لها واستثمار العائدات في مشاريع تمويل التعليم والتدريب الوظيفي والرعاية الصحية والإسكان وغير ذلك.

يقول لور إن هذا الهيكل "يسمح لنا بتقديم هذه الخدمات الاجتماعية الرائعة دون الحاجة إلى زيادة الضرائب...".

من بين أولئك الذين يعملون على إنجاز مشروع تيلوسا بريت بهارارا، المحامي الأمريكي السابق للمنطقة الجنوبية من نيويورك وصديق طفولة لور وبيارك إنجلز، المهندس المعماري الدنماركي البارز الذي تقوم شركته بتصميم المدينة.

تيلوسا هو اسم مشتق من الكلمة اليونانية القديمة التي تعني "الهدف الأعلى"، هو واحد من عدد متزايد من الطموحات لبناء مجتمعات مخططة مركزيا ومستدامة على منظر طبيعي فارغ، على الرغم من العوائق الواضحة، مثل النقص في مجال المياه العذبة.