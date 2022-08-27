الطائر القزحي الطنان.. جمال لا يفوقه جمال

المصدر: البيان

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هل تعرف هذا الطائر الرائع؟

هو طائر "قزحية الإنكا"، وهو طائر طنان ينتمي إلى عائلة تروشيليدس، ويعرف كذلك بـ "نجم الطائر الطنان".

تم تصوير الطائر من قبل المصور لويس ألسيفار في الإكوادور، كما يمكن رؤيته كذلك في بيرو، بحسب موقع (futura.sciences).

يمثل نجم الطائر الطنان على شكل قوس قزح نوعًا من الطائر الطنان في "بريليانتس" ، قبيلة هيليانثيني في عائلة ليسبيناي الفرعية.

موئل هذا الطائر القزحي الطبيعي هو غابات جبلية شبه استوائية أو استوائية رطبة، وشجيرات شبه استوائية أو استوائية عالية الارتفاع، حيث يعيش على ارتفاعات من 1500-3300 متر، ويمكن رؤيته على طول حواف الغابات والمناطق الشجرية المجاورة.