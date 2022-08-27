باحثون: مضادات الاكتئاب لا تُصلح اختلال الناقلات العصبية

المصدر: نيويورك - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت صحيفة «فاي فليم» الأمريكية المعنية بالأخبار العلمية، عن باحثين تأكيدهم أن أدوية الاكتئاب الأكثر شيوعاً، التي يحرص ملايين الأشخاص على تناولها، لا تؤثر من خلال إصلاح «اختلال التوازن الذي يصيب الناقلات العصبية للدماغ»، مثلما تزعم أو توحي الكثير من إعلانات الدعاية التي تمولها شركات الأدوية.ويرجع ذلك إلى أن الاكتئاب لا ينتج عن حدوث اختلال للتوازن الكيميائي، بحسب ما ورد في تحليل جديد نُشر في صحيفة «موليكيولار سايكاتري» العلمية.

وتوضح فليم في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن ذلك لا يعني بالضرورة إنه يجب على ما يتناولون هذه الأدوية المعروفة باسم «مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية»، أن يتوقفوا عن تناولها.

من ناحية أخرى، أظهرت دراسة شاملة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من %13 من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً قالوا إنهم أخذوا «مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية» خلال الفترة بين عامي 2015 و2018.