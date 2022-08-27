مليار دولار قيمة مزاد على مجموعة بول آلن الفنية

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

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تُطرَح المجموعة الفنية للمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، الملياردير الأمريكي الراحل بول آلن، في مزاد علني تقيمه «كريستيز» في نيويورك في نوفمبر المقبل، على ما أعلنت الخميس دار المزادات التي قدّرت القيمة الإجمالية للأعمال المعروضة بأكثر من مليار دولار، وهو رقم قياسي مطلق.

وتضم المجموعة التي سيوفّرها المزاد أكثر من 150 عملاً ومن بينها لوحة «جبل سانت فيكتوار» للرسام الفرنسي بول سيزان، التي قُدّر ثمنها بأكثر من 100 مليون دولار.

وأوضحت «كريستيز» أن ريع المزاد سيخصص لدعم الأعمال الخيرية.

وشارك بول آلن الذي توفي في 2018 عن 65 عاماً بعد صراع مع السرطان في ابتكار نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الذي كان وراء نجاح «مايكروسوفت».

وغادر آلن «مايكروسوفت» عام 1983 لأسباب صحية، وكذلك بسبب تدهور علاقته ببيل غيتس.