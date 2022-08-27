التلفاز يزيد من خطر الإصابة بالخرف

المصدر: دبي - البيان

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وجدت دراسة أن مشاهدة التلفاز تزيد من خطر الإصابة بالخرف، لكن استخدام الكمبيوتر يمكن أن يساعد في الحماية منه، وفق ما نقلت «ديلي ميل» البريطانية. وقام الباحثون بتحليل بيانات 12 عاماً حول 150 ألف شخص في المملكة المتحدة تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر. وأولئك الذين أصيبوا بالخرف يشاهدون التلفاز لمدة ثلاث ساعات و24 دقيقة في اليوم. وأولئك الذين لم يشاهدوا ثلاث ساعات - لكنهم أمضوا ست دقائق أطول يومياً على الكمبيوتر.

وكتب البروفيسور ديفيد رايشلين من جامعة جنوب كاليفورنيا في مجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم»: «مقارنة بأقل من ساعتين، ارتبطت أربع ساعات من التلفاز بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة %20».

وكتب معدو الدراسة أن السلوكيات المستقرة، مثل مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر، تشغل جزءاً كبيراً من وقت فراغ البالغين وترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة ومعدل الوفيات.