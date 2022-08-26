صاعقة تضرب منزلاً في تايلند.. فيديو

المصدر: البيان

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ضربت صاعقة مدوية من السماء منزلا في تايلاند، محدثة صوت انفجار مفزعا.

وقد رصدت كاميرات المراقبة لحظة الحادث، حيث يظهر الفيديو المساحة الخارجية للمنزل وفيها مجرى مائي هادئ، كما لم تكن هناك أي حركة أو صوت يقطع هذا الهدوء، قبل أن تنزل الصاعقة فجأة.

ضربت الصاعقة المنزل ليطغى صوت الانفجار على المشهد وتظلم الأنوار بفعل اضطراب التيار الكهربائي للحظة قبل أن يعود كل شيء إلى طبيعته في لحظات.