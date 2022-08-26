فيديو.. خلال ثوان عامل يتسبب في احتراق مصنع بالكامل

المصدر: وكالات

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تسبب عامل في أحد مصانع الصين في احتراق المصنع بالكامل خلال ثوان بسبب فضوله.

ووثق مقطع فيديو نشوب حريق هائل داخل مصنع في الصين بعدما أشعل عامل ولاعة قرب لفائف قطن.

وأظهر الفيديو العامل وهو يباشر عمله ثم اقترب من لفائف القطن وأشعل ولاعة بالقرب من إحدى اللفافات وسرعان ما امتدت النيران لباقي لفائف القطن الأخرى واشتعل الحريق في ثواني.

وأبان الفيديو العامل وهو يحاول السيطرة على النيران في البداية إلا أن النيران اشتعلت بشكل سريع ولاذ العامل بالفرار قبل أن تلتهمه النيران .

وحسب وسائل إعلام فإن العامل دفعه الفضول لإشعال ولاعة قرب لفائف قطن سريعة الاشتعال فاحترق كل شيء في أقل من ثانية واحدة وتدمر المصنع واحترق الموقع وتسبب الرجل بكارثة ضخمة كلفت المصنع الملايين.