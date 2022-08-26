تنفيذ حكم الإعدام بحق أمريكي قتل آخر بمطرقة

المصدر: أ ف ب

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نُفذ حكم الإعدام في أوكلاهوما الخميس بحق أمريكي في الخمسين من عمره مدان بقتل رجل بمطرقة عام 1997، بعدما رفض حاكم الولاية طلباً بالرأفة به، على ما أعلنت سلطات السجون في الولاية.

وتلقى جيمس كودينغتون حقنة مميتة في سجن ماك أليستر.

وأكد مدير السجون في أوكلاهوما سكوت كرو وفاة كودينغتون في الساعة 10,16 بالتوقيت المحلي (15,16 ت غ)، مضيفاً أن أي مشاكل لم تتخلل عملية إعدامه.

وعاودت ولاية أوكلاهوما الريفية المحافظة في جنوب الولايات المتحدة تنفيذ أحكام الإعدام في أكتوبر 2021، بعد توقف دام ست سنوات بسبب عمليات إعدام فاشلة. وهي باتت الولاية التي نفذت أكبر عدد من الإعدامات في 2022 إذ وصل عددها إلى ثلاثة.

وحُكم على جيمس كودينغتون بالإعدام لقتله صديقه ألبرت هيل (73 عاماً) بمطرقة عام 1997، لرفضه إعطاءه مبلغاً مالياً لشراء مخدرات.

وأوصى مجلس العفو والإفراج المشروط في الولاية بالرأفة بكودينغتون، لكن الحاكم الجمهوري كيفن ستيت رفض هذا الطلب الأربعاء.

ونُفذت أحكام إعدام في حق عشرة سجناء في الولايات المتحدة منذ بداية السنة، غالبيتهم في الولايات الجنوبية، وفقاً لمركز معلومات عقوبة الإعدام.