إبداع طبيعي بريشة "المدّ والجزر"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لطالما أبهرتنا الطبيعة بظواهرها التي تتجاوز مستوى اتقان وإدراك العقل، ليقف الإنسان مبهوتا أمام إبداعها الذي لا يضاهى.

في الصور الملتقطة جوا يوم 22 أغسطس 2022، مشهد لمسطح المد والجزر، الذي يقدم منظرا طبيعيا لشجرة في قطاع جينشيان من بحيرة بويانغ في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وتعد بحيرة بويانغ ‏ أكبر مسطح مائي للمياه العذبة في الصين، حيث تصل مساحتها إلى 3585 كم مربع، ومعدل عمقها 8 أمتار.

تصب فيها خمسة أنهار، وقد منع الصيد فيها منذ العام 2002، وبشكل عام فإن عدد الحيوانات التي تعتاش فيها أو عليها آخذ في التناقص.