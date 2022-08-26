الصين تقصف السحاب.. لماذا؟ (فيديو)

المصدر: البيان

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نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حملة لاستمطار السحاب أطلقتها الصين وتستمر لمدى 3 أشهر.

وتستخدم الصين تقنيات "قصف السحاب" للاستمطار، ويكون ذلك عن طريق قذائف تحمل مواد كيميائية يتم توجيهها نحو السحب من على سطح الأرض. ويتم إطلاق تلك القذائف باستخدام مركبات تحمل منصات الإطلاق، وهي منصات تشبه راجمات الصواريخ، التي يتم استخدامها في الحروب لكن بتصميم بسيط.

يذكر ان بعض مناطق الصين تعاني من ضعف مصادر المياه بصورة دفعت الدولة نحو الاستثمار في مشروعات مائية ضخمة لمواجهة هذه الأزمة.

وحذرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية من تفاقم أزمة المياه في الصين، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى نتائج كارثية على العالم أجمع.