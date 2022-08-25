السعودية.. وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم "الخميس"، وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي بياناً نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" جاء فيه، انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.