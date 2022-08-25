سلطنة عُمان.. توقيف أشخاص اعتدوا على مساجد في نزوى

المصدر:
  • البيان
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ألقت شرطة محافظة الداخلية في سلطنة عُمان، الأربعاء، القبض على عدد من الأشخاص اعتدوا على عدد من المساجد في ولاية نزوى.

وتقع المساجد التي تم الاعتداء عليها، ولم يتم الكشف عن عددها، في منطقة طيمسا بولاية نزوى.

وأصدرت شرطة عُمان السلطانية بيانًا حول الحادثة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ أكدت فيه ضبط المتهمين بالاعتداء على المساجد في ولاية نزوى بمنطقة طيمسا، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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