"ساحل الهيكل العظمي" في ناميبيا.. مناخ معادٍ وشاطىء غير مضياف (فيديو)

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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إذا كانت الصحراء تجعلك تحلم أو كنت من عشاق الصيد، فهذه وجهة غير عادية، خارج المسار المطروق: ساحل الهيكل العظمي في ناميبيا، الذي يقع في شمال البلاد.

فساحل الهيكل العظمي في شمال ناميبيا، يعد أحد أكثر المناطق غير المضيافة في العالم، بكثبانه الرملية الهائلة، التي تتموج على طول المحيط الأطلسي، ومناخه المعادي بعض الشيء.

قبائل بوشمن تسمي هذه المنطقة "الأرض التي خلقت في يوم الغضب". اسم مروع يأتي من عظام الحيتان وأسود البحر التي تتناثر على شواطئها وحطام السفن العديدة التي جنحت هناك، وضحايا التيارات المتغيرة والضباب الذي يغرق الشاطئ في كثير من الأحيان.

هذه المنطقة القاسية مع ذلك جميلة بشكل ساحر.

بعيدًا جدًا عن صورة الحرارة والمناظر الطبيعية الأفريقية، فإن هذا الساحل يتمتع بجمال فريد وساحر، فقد أحبه جميع الرحالة الذين تجرؤوا على المغامرة هناك.

من المفارقات أن هذه الصحراء التي يبلغ طولها 500 كم وعرضها 40 كم، والمحمية منذ العام 1971، هي موطن لتنوع مذهل من النباتات والحيوانات.

في الواقع، تمكنت العديد من الحيوانات من التأقلم مع هذا الجفاف، مثل غزال الربيع (يسمى أحيانًا الظباء الربيعية)، ومها الأحجار الكريمة، والأسود والفهود وأكثر من 300 نوع من الطيور. ومع ذلك، فإن ملوك المكان يظلون 250.000 من أسد البحر "كيب كروس"! التي يأتي معظمها مسافرا إلى هذه الزاوية من الكوكب لإعجابه بها.

الوقت المثالي لزيارة هذا الساحل الغريب هو بداية الصيف الأسترالي، أي شهري سبتمبر وأكتوبر.