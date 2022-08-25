تصنيف شجرة "المحامية غريبة الأطوار" ضمن معالم كوريا الجنوبية الطبيعية

المصدر: يونهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت إدارة التراث الثقافي في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، أمس الأربعاء إن شجرة الميس الغربي القديمة، التي ظهرت في المسلسل التلفزيوني "المحامية غريبة الأطوار وو" (Extraordinary Attorney Woo) سيتم اعتبارها معلما طبيعيا.

وقالت الإدارة إنها ستنشر الإعلان العام بشأن خطتها للحفاظ على الشجرة ضمن المعالم الطبيعية للبلاد يوم الثلاثاء المقبل.

وتقع الشجرة على تل في قرية "دونغبو" في مدينة "تشانغ وون"، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق سيئول. ويُفترض أن عمرها 500 عام، وقد ازداد الاهتمام الشعبي بها بعد ظهورها الأسبوع الماضي في الحلقتين السابعة والثامنة من المسلسل الدرامي القانوني، الذي يحكي قصة محامية مبتدئة مصابة باضطراب طيف التوحد.

وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع للجنة التراث الثقافي أمس في سيئول. وعادة ما يتم الإعلان عن قرارات اللجنة للجمهور بعد حوالي أسبوع، ولكن تم الكشف عن القرار الأخير بعد الاجتماع مباشرة، مراعاة للاهتمام الشعبي الكبير بتلك المسألة على ما يبدو.

وتخضع منطقة التراث الثقافي حول الشجرة حاليا لحماية مدينة "تشانغ وون".

وستجمع إدارة التراث الثقافي آراء الناس لمدة 30 يوما بعد صدور الإشعار العام، وذلك قبل الانتهاء من الخطة.

وفي المسلسل الدرامي، كانت المحامية "وو" وزملاؤها يناضلون ضد خطة الحكومة المحلية لبناء طريق يمر عبر القرية، وفازوا بقضيتهم من خلال تعيين الشجرة كمعلم طبيعي.

ويبلغ ارتفاع الشجرة 16 مترا ومحيطها 6.8 أمتار، ويبلغ ارتفاع قمتها 27 مترا.

وتوجد حاليا شجرتان من نفس النوع تم تصنيفهما ضمن المعالم الطبيعية، في مقاطعة "يتشون" وفي مقاطعة "كوتشانغ".