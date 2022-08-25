مسيّرات تنقل الأنسجة البشرية بين مستشفيات بلجيكا

المصدر: أنتويرب - أ ف ب

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الطائرات المسيّرة تلعب دوراً مهماً في خدمة البشرية وتحدث تأثيراً إيجابياً في العمليات الإنسانية، وقد أجرت مسيّرة، أول من أمس، رحلات تجريبية في مدينة أنتويرب في شرق بلجيكا، لنقل أنسجة بشرية من مستشفى إلى آخر لغايات التحليل، في تجربة غير مسبوقة في أوروبا قد توفّر وقتاً ثميناً خلال العمليات الجراحية. وقد أقلعت المسيّرة التي تديرها شركة «هيليكوس»، من مبنى تابع لشبكة مستشفيات «زي أن أيه» في أنتويرب، ثم هبطت بعد أربع دقائق على سطح مستشفى «سينت أوغوستوس» التابع لشبكة مستشفيات «جي زي أيه» على بعد 800 متر. وفي داخل أنبوب متصل بالطائرة المسيّرة، كان هناك قارورة تحوي أنسجة بشرية يُحتمل أن تكون سرطانية لتحليلها في مختبرات مستشفى «سينت أوغوستوس».

هذه الرحلة التجريبية التي استُتبعت بثلاث رحلات أخرى خلال اليوم، هي الأولى من نوعها في أوروبا. و«هيليكوس» هي الشركة الأوروبية الوحيدة التي تلقت، في منتصف يونيو، الإذن بتنظيم رحلات جوية لأغراض طبية لمسيّرات تحلق في أجواء المدينة.

تأتي هذه الاختبارات التي أجريت بواسطة جهاز مصنوع من شركة «سابكا» البلجيكية، قبل إقرار القواعد الأوروبية الجديدة المتوقعة عام 2023، والتي ستسمح بتعميم نقل الأنسجة البشرية بواسطة المسيّرات.