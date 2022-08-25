الكشف عن «لغز» ارتباط القهوة بالتدخين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لطالما ارتبط فنجان القهوة لدى الصباح مع إدمان السجائر لدى المدخنين، وسط تساؤل عن سبب هذا الارتباط الذي يجعل الأمرين متلازمين. باحثون أمريكيون من جامعة فلوريدا، تابعوا، لللإجابة على التساؤل، مركبين في القهوة يؤثران على مستقبلات النيكوتين في الدماغ، حسب «سكاي نيوز».

ووفقاً لوكالة «يو بي آي» للأنباء، خلص تجارب الدارسين، إلى أن مركباً عضوياً في القهوة قد يساعد على استعادة الخلل الوظيفي للمستقبلات الذي يؤدي إلى الرغبة الشديدة في النيكوتين لدى المدخنين. ونشرت جامعة فلوريدا نتائج بحثها بدورية «نيورو فارماكولوجي».