قطارات الهيدروجين في ألمانيا.. سابقة عالمية

المصدر: برلين- أ ف ب

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أطلقت ألمانيا، أمس، خطاً جديداً للسكك الحديدية يعمل بالكامل بالهيدروجين في «سابقة عالمية» تشكّل تقدماً مهماً نحو التوقف عن استخدام الكربون في تشغيل القطارات، رغم التحديات التي يطرحها هذا الابتكار.

سيحلّ أسطول من 14 قطاراً قدّمته شركة «ألستوم» الفرنسية لمنطقة ساكسونيا السفلى (شمال)، محل القطارات الحالية العاملة بالديزل على سكك تمتدّ مئة كيلومتر تقريباً تربط بين مدن كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكستهود.

وقال مدير عام «ألستوم» آنري بوبار-لافارج: «نحن فخورون جداً بقدرتنا على استخدام هذه التكنولوجيا في المجال التجاري، في إطار سابقة عالمية».

وتمّ تصميم هذه القطارات في مدينة تارب في جنوب فرنسا، وتجميع قطعها في سالزغيتر في وسط ألمانيا. وسُمّيت «كوراديا ايلينت» Coradia iLint.

أصبحت قطارات الهيدروجين وسيلة واعدة لإزالة الكربون من قطاع السكك الحديدية واستبدال الديزل الذي لا يزال يشغّل %20 من النقل في ألمانيا.