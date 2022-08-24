العقوق يغضب لبنان.. "شقية" تعتدي بالضرب على أمها

المصدر: البيان

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لا شيء أكثر شقاء من نكران جميل الوالدين في كبرهما بالإساءة إليهما بأي طريقة كانت، خصوصاً إن كانوا في عجز وضعف.. هذه فطرة، ولذلك اجتاح الغضب منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان، عقب نشر ناشطين لبنانيين، فيديو لاعتداء بالضرب على امرأة مسنة في بيروت.

ويظهر الفيديو الذي التقطه شخص من نافذة شقة في الجهة المقابلة من الشارع، السيدة المسنة وهي تجلس على كرسي داخل شقة، قبل أن تقف لتسير بضعة خطوات، ليأتي المشهد الصادم حينها، باقتراب امرأة منها من الخلف وقيامها بالاعتداء عليها بالضرب، وإعادتها للكرسي.

وشغل الفيديو الذي انتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الكثير من المستخدمين الذين طالبوا القوى الأمنية بالتحرك سريعاً، وإلقاء القبض على المعتدية، وباشرت الأجهزة الأمنية الواقعة، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وكشفت ناشطة اجتماعية لبنانية، ريموندا صالح، للموقع، أن "المسنة تعرضت للضرب من قبل ابنتها التي تسكن معها في المنزل".

وقالت: "وصلتنا شكاوى متكررة حول تعنيف هذه السيدة المسنة بإحدى الشقق السكنية في العاصمة بيروت، وتحديداً في حي رأس النبع، إلا أننا رفضنا التحرك قبل وجود ما يثبت ذلك، إلى أن حصلنا على هذا الفيديو من قبل أحد سكان المبنى المقابل، والذي يوثق الاعتداء".

وأضافت صالح: "من المؤسف أننا اكتشفنا أن المعتدية هي ابنة المرأة المسنة، وسرعان ما أبلغنا وسائل الإعلام وقوى الأمن الداخلي بالأمر".

كما نقلت صالح عن شهود عيان في منطقة رأس النبع، أن "صاحبة المنزل رفضت مواجهة وسائل الإعلام، وأقفلت الباب في وجه كل من حاول التواصل معها".

وكشف شاهد عيان من سكان المبنى الذي تسكن فيه المرأة المسنة المعنفة (وهو مبنى خاص للعائلة)، أن "الأم تسكن عند ابنتها في الطابق الثالث من عمارة تملكها العائلة، قدمتها الأم لابنتها المعتدية وسجلتها باسمها".

وأضاف: "الابنة التي تعنف أمها لديها 3 أشقاء، أحدهم خارج البلاد، وحين علموا بما يجري أصيبوا بالصدمة لما تقوم به شقيقتهم الوحيدة".

وفي سياق متصل، قال أقارب للأم في السويد، إن "المسنة كانت تعامل ابنتها معاملة جيدة سابقاً"، معربين عن "أسفهم" للقطات التي وصلتهم عبر الفيديو.

هذا وقدمت منظمة "كفى عنفا" بلاغا للقوى الأمنية عن الواقعة.