حادث مروع بين قاطرة و15 سيارة يودي بحياة 7 أشخاص بمصر

المصدر: البيان

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أودى حادث مروع بين قاطرة حديد و15 سيارة بحياة 7 أشخاص بمصر على طريق الدائري في مأساة جديدة لحوادث الطرق في مصر.

وشهد دائري المريوطية مأساة جديدة بدهس قاطرة حديد «تريلا" لـ 14 سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وجرح آخرين مساء أمس الثلاثاء.

ووقع الحادث بحسب وسائل إعلام مصرية على طريق اتجاه ميدان الرماية القادم من طريق الواحات، وكانت تريلا محملة بالحديد تسير بسرعة كبيرة فاصطدمت بحوالي 15 سيارة أمامها منها ملاكي وأجرة .

وبعد أن تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وشرطة النجدة في الجيزة بلاغاً بالحادث دفعت على الفور بالخدمات المرورية اللازمة مصحوبة بسيارات الإسعاف إلي موقع حادث الطريق الدائري.

وتمت الاستعانة بأوناش المرور ولوادر لرفع حطام حادث الدائري، كما تم التحفظ على سائق التريلا المتسبب في حادث الدائري، وإجراء تحليل مخدرات له، وأمرت النيابة العامة بالجيزة بعرض السائق على الطب الشرعى، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية المعيّنة أعلى الطريق الدائرى القادم من طريق الواحات باتجاه ميدان الرماية، يفيد بوقوع حادث تصادم أثناء توقف الطريق، وضلوع سائق تريلا في دهس السيارات من الخلف وتهشيم 15 سيارة،

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بأوناش وسيارات مطافئ و12 سيارة إسعاف، وجرى نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى الهرم، بينما جرى إسعاف عدد من المصابين ذوى الإصابات الطفيفة في موقع الحادث.