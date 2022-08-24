مصر تسجل أعلى درجة حرارة

المصدر: البيان

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كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن يوم أمس الثلاثاء سجل أعلى درجة حرارة بفصل الصيف، بعدما كسرت حاجز 40 درجة، مشيرة إلى أن اليوم هو ذروة ارتفاع الحرارة.

وتوقعت غانم بدء انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة والسبت، لكن مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، متوقعة أيضا سقوط أمطار خفيفة على الساحل الشمالي قد تمتد إلى بعض مناطق الدلتا.

ومن المتوقع أن تكون الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، ويكسر جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية، وفقا لصحيفة اليوم السابع؟

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.