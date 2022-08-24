فيديو.. حقيقة ظهور "شهاب ثاقب" يخترق سماء السعودية

المصدر: البيان

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تداول مستخدمون لمواقع التواصل فيديو يدّعي ناشروه أنّه لشهبٍ في سماء منطقة حائل في السعودية.

لكن الحقيقة أنّ هذا المشهد تحديداً مصوّر في الولايات المتحدة السنة الماضية.

ويظهر في الفيديو جسم مضيء يخترق السحب متسبباً بظهور وهجٍ كبيرٍ في السماء المظلمة وفق موقع الحرة.



وجاء في التعليق المرافق "السعودية: سماء منطقة حائل تلعلع هذا ليس بنيزك كما هو متداول بالاعلام! هذا شهب ثاقب".

ويأتي انتشار هذا الفيديو بعد ساعات على تداول مقاطع تظهر جسماً مضيئاً شوهد من مناطق عدّة في السعوديّة.

وقد نشر مستخدمون سعوديّون وفلكيّون هذه المشاهد على مواقع التواصل، ونقلتها مواقع إخباريّة.

والنيازك أجزاء من كويكبات، أو مذنبات تدخل الغلاف الجوي للأرض، حيث تتعرض لحرارة رهيبة بسبب الاحتكاك بالطبقات الجوية، فتحترق وتبدو مضيئة، وقد تتفتت بالكامل في الجو أو يرتطم ما تبقى منها بالأرض.

إلا أنّ الفيديو المتداول لا يمتّ بصلة إلى السعوديّة، فقد أرشد البحث أنّه يوثّق اختراق جسمٍ مضيء سماء ولاية إيداهو الأمريكيّة السنة الماضية.

والتقط هذه المشاهد المصوّر الفلكي جوردان راغزدايل ونشرها في قناته على يوتيوب محدّداً تاريخ التصوير بالثالث من يوليو 2021.