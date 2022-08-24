رقم قياسي جديد لأصغر شاب يطير حول العالم

المصدر: دبي - البيان

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بات طيار بلجيكي - بريطاني شاب أصغر شخص يطير حول العالم بمفرده على متن طائرة صغيرة عقب هبوطه في جنوب بلجيكا في المرحلة قبل الأخيرة من رحلته حول العالم.

وهبط ماك روثرفورد، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، أمس الثلاثاء، في مدرج بوزيت بالقرب من مدينة شارلروا، حيث تعلم الطيران. ومن المقرر أن يصل إلى بلغاريا اليوم.

ويسعى روثرفورد إلى تحطيم الرقم القياسي للبريطاني ترافيس لودلو، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً عندما سجل الرقم القياسي عام 2021. ويحلق روثرفورد على متن طائرة (شارك)، وهي واحدة من أسرع الطائرات خفيفة الوزن في العالم، وتم تعديلها وتركيب خزان وقود إضافي لها.

رحلة ماك، التي بدأت في 23 مارس، أخذته عبر 52 دولة في خمس قارات وعبور الطريق خط الاستواء مرتين لتلبية شروط موسوعة غينيس.