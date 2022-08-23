الماء يجمع "رامبو" وكيم كارديشيان

المصدر: البيان

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رغم القيود التي تفرضها ولاية كاليفورنيا منذ أعوام، على نسبة استهلاك المياه في المنازل، بسبب الجفاف الذي تعانيه الولاية الأمريكية، لا يلتزم الكثيرون بهذا الحد الأقصى وعلى رأسهم مشاهير مثل كيم كارداشيان وسيلفستر ستالون.

أفادت مصادر إعلامية أن النجمين الأمريكيين يخرقون بشكل كبير قواعد الاقتصاد في المياه التي تفرضها ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. فبحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" واستناداً لوثائق رسمية استهلكت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان في شهر يونيو الماضي نحو 878 ألف ليتر من الماء أكثر مما هو مسموح لها به، وذلك في المنزلين اللذين تملكهما في منطقة هيدن هيلز شمال لوس أنجلوس.

كما تجاوزت شقيقة كيم كاردشيان كورتني الحد المسموح به في المياه بنحو 100 ألف لتر في منزلها الواقع في كالابساس المجاورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب فيلم "رامبو" الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون، تجاوز الاستهلاك المسموح به للمياه بـ533%، حيث بلغت كمية الماء التي استهلكها في شهر يونيو 230 ألف غالون من الماء.

ويعاني غرب الولايات المتحدة من الجفاف منذ أكثر من 20 عامًا. لذلك أصدرت السلطات في جنوب كاليفورنيا حداً معيناً لاستهلاك المياه في المنازل. ويشمل ذلك أيضاً المشاهير الذين غالبًا ما يعيشون في منازل فخمة ذات حدائق كبيرة في منطقة لوس أنجلوس.

وتفرض السلطات غرامات بمئات الدولارات على الذين يتجاوزن الحد المسموح به في استهلاك المياه، لكن يبدو أنه أمر غير مؤثر بالنسبة للمشاهير الذين يملكون الملايين، مما لا يجعلهم مضطرين لتغيير سلوكهم.

ووفقًا للصحيفة، فإن أكثر من 2000 شخص من سكان المجمعات الغنية في كالاباساس وهيدن هيلز يتجاوزون حد المياه المسموح به. وبحسب الصحيفة أيضاً، فإن الإدارة المكلفة بالمياه قامت بتركيب أجهزة في الأنابيب يمكن من خلالها تقييد تدفق المياه.