كلاب ضالة تقتل طبيبة فرنسية بالمغرب

المصدر: البيان

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قتلت كلاب ضالة بروفيسورة تخدير وإنعاش فرنسية في المغرب.

ولقيت الطبيبة حتفها متأثرة بعضات الكلاب بجماعة العركوب ضواحي الداخلة في المغرب.

ووفق صحيفة هسبريس، بعثت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام ببرقية تعزية إلى نظيرتها الفرنسية، في وفاة البروفيسورة، صوفيا حمادة، 44 سنة، التي رحلت خلال زيارتها للمغرب متأثرة بعضات مجموعة من الكلاب الضالة خلال حلولها بالمملكة لقضاء عطلتها السنوية.

وقالت برقية التعزية: "لقد تلقينا بحزن وأسى شديدين وفاة زميلتنا البروفيسورة، صوفيا حمادة، أخصائية التخدير والإنعاش". كما استحضرت الخصال الإنسانية والمهنية التي تتحلى بها المواطنة الفرنسية الراحلة.