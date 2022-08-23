يعود إلى آلاف السنين.. اكتشاف مجمّع صخري مكوّن من حوالي 500 قائم صخري في إسبانيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتُشف في جنوب إسبانيا مجمّع صخري مكون من أكثر من 500 شاهد قائم تعود إلى آلاف السنين، ما يؤهله ليكون أحد أهم المواقع في أوروبا، وفق ما أوضح علماء الآثار الخميس لوكالة فرانس برس.

وعُثر على هذه الشواهد القائمة في أرض تبلغ مساحتها 600 هكتار بين أيامونتي وفيابلانكا، في مقاطعة ويفلا (جنوب غرب إسبانيا)، بالقرب من نهر غواديانا. وكان يُفترض إنتاج الأفوكادو في هذه الأرض، لكنّ "إمكاناتها الأثرية" دفعت الى التنقيب الذي أظهر أهميتها.

وأشار الباحث في جامعة ويلفا وأحد مديري المشروع أنطونيو ليناريس إلى أنه "أكبر تجمع للشواهد القائمة، وتتسم هذه التشكيلة بأنها الأوسع تنوعاً بين المجموعات الموجودة في موقع واحد في شبه الجزيرة الإيبيرية".

ووصف ليناريس ما اكتُشف بأنه "موقع مغليثي كبير في أوروبا".

ومن المحتمل، بحسب "مونت كارلو"، أن تكون الحجارة العمودية الأولى في الموقع نُصبت خلال النصف الثاني من القرن السادس و/أو الخامس قبل الميلاد.