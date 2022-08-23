فنانون في اليابان يصنعون «أطعمة بلا طعم»

المصدر: (إعداد - نهى حوّا)

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60 منحوتة بلاستيكية غريبة بالتواءاتها، ظهرت في معرض مقام في طوكيو أخيراً، لإبراز مهارات فنانين يابانيين يعملون في مصنع مجموعة «أيواساكي» في يوكوهاما.

نماذج بلاستيكية تمثل «برج بيزا المائل» وسمكة تطبخ نفسها وتنين يخرج من الفاكهة ظهرت في المعرض، مصنوعة بأدق التفاصيل، على غرار حساء النودل والوجبات الخفيفة المقرمشة، التي كانت لفترة طويلة تُعرض خارج المطاعم اليابانية، ضمن فنون «شوكوهين سامبورو».

ووفقاً لصحيفة «جاكرتا بوست»، كانت الـ «سامبورو» تنتشر خارج مطاعم النودل والمطاعم العائلية في أنحاء اليابان بعد قرن من استخدام المطاعم منحوتات شمعية للترويج لقائمة وجباتها.

وعن ابتكاراته، قال فنان الأطعمة البلاستيكية، شنينتشيرو هاتاسا، لوكالة فرانس برس: «علينا اتباع أوامر الزبائن وأخذ وجهة نظرهم عند صنع المواد، لكن عندما نحلم بتصميمات ممتعة من الممكن استخدام الخيال». ومن الابتكارات المعروضة، روبيان بأربعة أرجل يتجول مثل نمر على جبل من الملفوف المبشور، ولعبة تتريس مصنوعة من الدجاج، وطبق الإفطار الياباني «ناتو» على شكل إعصار.

ووفقاً للصحيفة، يشكل الغذاء المزيف سوقاً بملايين الدولارات في اليابان.