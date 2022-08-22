بالفيديو.. ثور «هارب» يقتحم بنكاً ويرعب الموظفين

المصدر: أ ف ب

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اقتحم ثور الاثنين مقر أحد البنوك الإسرائيلية في اللد قرب مدينة تل أبيب الساحلية، مثيراً الذعر لدى الموظفين والزبائن من دون التسبب بإصابات أو أضرار.

وبدأت الواقعة الاثنين مع رصد ثور هارب من حظيرة مجاورة يَجري داخل موقف سيارات تابع لفرع "بنك ليئومي" في المنطقة الصناعية في اللد.

واقتحم الثور بعدها مقر البنك، ما أثار ذعر الموظفين والزبائن الذين أظهرهم مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية يهرولون بعيدا عن الثور.

وبعد ملاحقته، نجح أشخاص كانوا موجودين في المكان في لف حبل حول عنقه وتوجيهه نحو المخرج، بحسب ما بينت لقطات الفيديو.

وبحسب الصحيفة، استغرقت الحادثة نصف ساعة قبل وصول صاحب الثور واستدعاء طبيب بيطري.

وأكدت ناطقة باسم مصرف "ليئومي" الحادثة لوكالة فرانس برس، مشيرة إلى أن الثور لم يتسبب بأي إصابات أو أضرار في المكان.