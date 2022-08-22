معركة قضائية بين فنانين بسبب «موزة»

المصدر: البيان

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بيعت موزة ألصقت على الحائط بمبلغ 120 ألف دولار، على أنّها عمل فني في معرض "آرت بازل" في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية خلال شهر ديسمبر 2019.

وتعود قصة تلك اللوحة للفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان، الذي اشترى الموزة من متجر محلي في ميامي، وألصقها على حائط أبيض ثم باعها.

وكشف صحيفة الغاريان البريطانية، السبت 20 أغسطس 2022، أن رجلًا يدعى "جو مورفورد" من ولاية كاليفورنيا، اتُهم موريزيو كاتيلان بانتهاك حقوق الملكية.

وأضافت الصحيفة: الفنان "جو مورفورد" يقول إن تلك اللوحة تشبه عمله الفني Banana & Orange، الذي صنعه قبل عقدين.

وكتب مورفورد عبر صفحته على فيس بوك أنه نفذ هذا العمل عام 2000، لكن أحدهم سرقه وعرضه للبيع مقابل 120 ألفًا عام 2019، واصفًا ذلك بالسرقة الفكرية.

فيما دافع كاتيلان عن اتهامه بسرقة فكرة لوحته بأن الموزة في عمل Banana & Orange اصطناعية على عكس موزته الطبيعية، لذلك لا يجوز القول إن مورفورد هو صاحب فكرة موزة حقيقية ملصقة بالحائط.

وحكم روبرت سكولا جونيور، قاضي المحكمة الابتدائية الأمريكية، لـ "مورفورد" بحقه في رفع قضية لسرقة فكرته.

وقال القاضي إنه رغم أن استخدام شريط لاصق فضي لتثبيت موزة على الحائط قد لا يمثل أعلى درجات الإبداع، لكن طبيعة العمل السخيفة والهزلية تلبي الحد الأدنى من الإبداع اللازم لوصفه الفكرة بالأصلية.

ويذكرأن صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية قد كشفت أن الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان باع أيضا نموذجا ثانيا بالمبلغ ذاته في معرض "بيروتين" للأعمال الفنية المعاصرة بباريس، كما باع النموذج الثالث والأخير بمبلغ 150 ألف دولار.

ويُعرف كاتيلان في عالم الفن بأعماله الغريبة، حيث صنع أيضًا مرحاضًا من الذهب الخالص، والذي عُرض في متحف غوغينهايم منذ 3 سنوات.