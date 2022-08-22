ما الحلوى المفضلة للملكة إليزابيث؟

المصدر: البيان

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كشف رئيس الطهاة السابق الخاص بالملكة إليزابيث الثانية، عن حلوى الملكة المفضلة، حيث قال دارين ماكغريدي في قناته على يوتيوب إن الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوع من الفاكهة التي تم قطفها من أراضي قلعة بالمورال في اسكتلندا، مشيراً إلى إن الملكة البالغة البالغة من العمر 96 عاما من اعتادت على تناول شطائر المربى يوميا منذ أن كانت طفلة صغيرة.

وتحدث ماكغريدي، الذي عمل طاهيا للملكة لمدة 11 عاما، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطاني، "المربى أولا أم الكريمة؟"، كجزء من التقاليد الرائعة لشاي بعد الظهر.

وقال ماكغريدي في مقطع مصور منفصل، وفق سكاي نيوز عربية: "كانت الملكة تفضل المربى أولا متبوعا بتلك الكريمة اللذيذة المتخثرة".

وبحسب ماكغريدي، كانت الملكة عاشقة للفراولة الطازجة، وتأكلها ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع في بالمورال إذا كانت موجودة خلال الموسم".

وانتهى ماكغريدي مازحا: "ولكن الويل لأي شخص حاول أن يقدم لها التوت خارج موسمه، إن تقديم التوت على مائدة العشاء في يناير تعني الإقالة".