ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في الكويت

المصدر: البيان

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تمكنت إدارة الجمرك الجوي في الكويت من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وهي عبارة عن 80 كيلو من بودرة اللاريكا المخدرة و 300 ألف كبسولة جاهزة للتعبئة، وذلك في 4 شحنات قادمة من إحدى الدول الآسيوية ظاهرها «بضاعة» وباطنها «سموم قاتلة»، حيث كانت موضحة بالمستندات، أنها «ملح طعام» و«أصباغ رسم» و«مكملات غذائية» والحقيقة هي ملغمة في مسحوق اللاريكا المخدرة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك، أن رجال الجمارك سيضربون بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

وقال، "إننا مستمرون في تطوير المنظومة الجمركية وتدريب الموظفين على أعلى المستويات ولدينا طرق تفتيش حديثه لكيفية التعامل مع المهربين.

وأشاد بالتعاون بين جميع الأقسام الجمركية في إدارة الجمرك الجوي وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات، وذلك بضبط المتهمين.