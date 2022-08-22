شاهد.. طفلة سعودية بلا يدين تتغلب على إعاقتها وتمارس حياتها بشكل طبيعي

المصدر: البيان

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تخوض طفلة سعودية صراعاً يومياً لتلبية أبسط احتياجاتها من أكل وشرب وممارسة هواياتها، متسلحة في كل ذلك بذكاء فطري، وروح مرحة، ومرونة عالية، وابتسامة تفاؤل، تبعث على السعادة والإيجابية في كل مَن ينظر إليها.

حوراء البخيت طفلة بلا يدين تبلغ من العمر 7 سنوات وتعيش مع أسرتها في بلدة الرميلة شرق الأحساء، تغلبت على إعاقتها الحركية لتمارس حياتها بإرادة صلبة، وعزيمة قوية وتعيش تفاصيل حياتها الطبيعية اليومية مستخدمة أرجلها بعد أن وُلدت بلا ذراعين. وفقاً لتقرير "قناة السعودية".

توجه الطفلة حوراء رسالة تدعو فيها الجميع إلى أن يتسلحوا بالإرادة القوية، والشجاعة الكافية، وعدم الخوف والقلق لمواجهة تحديات الحياة وصعوباتها.. وتقول ببراءة: "لا تخافوا، كونوا أقوياء وشجعانًا".